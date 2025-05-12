Власти Якутии извинились за недостойные подарки ветеранам ко Дню Победы

Глава Минсельхоза Якутии Артём Александров принёс извинения ветеранам отрасли за недостойные подарки к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях получила широкий резонанс новость о том, что ветерану сельского хозяйства Якутии Таисии Хромовой на День Победы подарили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Александров пообещал, что ветеранам вручат другие подарки.

«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении «Сельхозтехника», а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы», — говорится в заявлении министра.

Он добавил, что в ближайшие дни пройдёт повторное поздравление. Также Александров пояснил, что власти никак не пытались расстроить ветеранов. Министр подчеркнул, что министерство проведёт внутреннюю проверку и пересмотрит подход к праздничным мероприятиям. По словам главы ведомства, 10 мая Таисию Трофимовну посетила замминистра Анна Стручкова, чтобы лично принести ей извинения. Кроме того, чиновница привезла новый подарок.