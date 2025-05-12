Власти Якутии извинились за недостойные подарки ветеранам ко Дню Победы
Глава Минсельхоза Якутии извинился за суповой набор для ветераном на 9 Мая
Суповой набор подарили на 9 Мая ветерану сельского хозяйства Якутии. Фото © VK / Антон Жондоров
Глава Минсельхоза Якутии Артём Александров принёс извинения ветеранам отрасли за недостойные подарки к 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях получила широкий резонанс новость о том, что ветерану сельского хозяйства Якутии Таисии Хромовой на День Победы подарили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Александров пообещал, что ветеранам вручат другие подарки.
«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении «Сельхозтехника», а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы», — говорится в заявлении министра.
Он добавил, что в ближайшие дни пройдёт повторное поздравление. Также Александров пояснил, что власти никак не пытались расстроить ветеранов. Министр подчеркнул, что министерство проведёт внутреннюю проверку и пересмотрит подход к праздничным мероприятиям. По словам главы ведомства, 10 мая Таисию Трофимовну посетила замминистра Анна Стручкова, чтобы лично принести ей извинения. Кроме того, чиновница привезла новый подарок.
Ранее сообщалось, что участники Парада Победы в Москве выставили на продажу подарочные рюкзаки. Стоимость комплекта варьируется в диапазоне от 3,5 тысячи до 100 тысяч рублей.