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11 мая, 17:04

Участники Парада Победы в Москве выставили на продажу подарочные рюкзаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Некоторые участники торжественных мероприятий 9 Мая, присутствовавшие на трибунах Красной площади решили продать полученные памятные подарки. На интернет-площадках появились предложения о продаже тематических рюкзаков, включающих уменьшенные копии известных военных мемориалов.

Стоимость комплекта варьируется в диапазоне от 3,5 тысячи до 100 тысяч рублей.

Зрители Парада Победы показали видео распаковки подарочных рюкзаков
Зрители Парада Победы показали видео распаковки подарочных рюкзаков

Напомним, участникам торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, включая представителей СМИ и почётных гостей, были вручены тематические сувениры. Особое внимание организаторы уделили иностранным корреспондентам, получившим коллекционные наборы с уменьшенными копиями известных мемориальных комплексов военной тематики. В подарочные комплекты вошли миниатюры таких знаковых памятников, как Ржевский мемориал, скульптура «Родина-мать» и монумент «Воин-освободитель».

Александра Мышляева
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