Участники Парада Победы в Москве выставили на продажу подарочные рюкзаки

Некоторые участники торжественных мероприятий 9 Мая, присутствовавшие на трибунах Красной площади решили продать полученные памятные подарки. На интернет-площадках появились предложения о продаже тематических рюкзаков, включающих уменьшенные копии известных военных мемориалов.

Стоимость комплекта варьируется в диапазоне от 3,5 тысячи до 100 тысяч рублей.