Участники Парада Победы в Москве выставили на продажу подарочные рюкзаки
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Некоторые участники торжественных мероприятий 9 Мая, присутствовавшие на трибунах Красной площади решили продать полученные памятные подарки. На интернет-площадках появились предложения о продаже тематических рюкзаков, включающих уменьшенные копии известных военных мемориалов.
Стоимость комплекта варьируется в диапазоне от 3,5 тысячи до 100 тысяч рублей.
Напомним, участникам торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, включая представителей СМИ и почётных гостей, были вручены тематические сувениры. Особое внимание организаторы уделили иностранным корреспондентам, получившим коллекционные наборы с уменьшенными копиями известных мемориальных комплексов военной тематики. В подарочные комплекты вошли миниатюры таких знаковых памятников, как Ржевский мемориал, скульптура «Родина-мать» и монумент «Воин-освободитель».