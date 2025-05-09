Зрители Парада Победы показали видео распаковки подарочных рюкзаков

Организаторы Парада Победы позаботились о комфорте зрителей: каждому гостю вручили специальный портфель с полезным содержимым. Об этом рассказал корреспондент Life.ru.

Обзор на содержимое портфеля участника парада. Видео © Life.ru

Внутри рюкзаков оказались бинокли – чтобы рассмотреть детали военной техники и участников парада даже с дальних трибун. Также туда положили дождевики на случай внезапного майского дождя и согревающие пледы. Комплект дополняла бутылка питьевой воды.

Такой продуманный набор, очевидно, был призван сделать просмотр главного парада страны максимально удобным и приятным, независимо от погодных условий.