Зрители Парада Победы показали видео распаковки подарочных рюкзаков
Организаторы Парада Победы позаботились о комфорте зрителей: каждому гостю вручили специальный портфель с полезным содержимым. Об этом рассказал корреспондент Life.ru.
Обзор на содержимое портфеля участника парада. Видео © Life.ru
Внутри рюкзаков оказались бинокли – чтобы рассмотреть детали военной техники и участников парада даже с дальних трибун. Также туда положили дождевики на случай внезапного майского дождя и согревающие пледы. Комплект дополняла бутылка питьевой воды.
Такой продуманный набор, очевидно, был призван сделать просмотр главного парада страны максимально удобным и приятным, независимо от погодных условий.
Ранее на Красной площади состоялся парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие 1,5 тысячи бойцов специальной военной операции. Всего там поучаствовали около 11,5 тыс военнослужащих.
Life.ru