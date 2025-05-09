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9 мая, 11:39

Зрители Парада Победы показали видео распаковки подарочных рюкзаков

Организаторы Парада Победы позаботились о комфорте зрителей: каждому гостю вручили специальный портфель с полезным содержимым. Об этом рассказал корреспондент Life.ru.

Обзор на содержимое портфеля участника парада. Видео © Life.ru

Внутри рюкзаков оказались бинокли – чтобы рассмотреть детали военной техники и участников парада даже с дальних трибун. Также туда положили дождевики на случай внезапного майского дождя и согревающие пледы. Комплект дополняла бутылка питьевой воды.

Такой продуманный набор, очевидно, был призван сделать просмотр главного парада страны максимально удобным и приятным, независимо от погодных условий.

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Ранее на Красной площади состоялся парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие 1,5 тысячи бойцов специальной военной операции. Всего там поучаствовали около 11,5 тыс военнослужащих.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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