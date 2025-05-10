Иностранные гости Парада Победы показали содержимое рюкзаков с подарками

Иностранным журналистам, приехавшим на Парад Победы в Москву, вручили памятные подарки перед возвращением домой. Видео опубликовал у себя в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Зарубежным журналистам подарили наборы с мини-фигурками знаменитых памятников, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Среди них: копия Ржевского мемориала Советскому солдату, «Родина-мать» и «Воин-освободитель». В армейских рюкзаках с символикой юбилея Победы также были тёплые флисовые пледы цвета хаки, ветровки и стилизованные пилотки.