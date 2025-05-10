Иностранные гости Парада Победы показали содержимое рюкзаков с подарками
Иностранные журналисты перед отъездом показали, что им подарили на Параде Победы
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Иностранным журналистам, приехавшим на Парад Победы в Москву, вручили памятные подарки перед возвращением домой. Видео опубликовал у себя в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Подарки журналистам. Видео © Telegram / Зарубин
Зарубежным журналистам подарили наборы с мини-фигурками знаменитых памятников, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Среди них: копия Ржевского мемориала Советскому солдату, «Родина-мать» и «Воин-освободитель». В армейских рюкзаках с символикой юбилея Победы также были тёплые флисовые пледы цвета хаки, ветровки и стилизованные пилотки.
Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Дюпон-Эньян расстроился, что на Параде Победы в Москве не было представителей его страны. Торжественное мероприятие ни в какое сравнение не идёт со сборищем, которое европейские власти устроили в качестве альтернативы во Львове. Хотя глава Евродипломатии Каллас осталась довольна своим «утренником». По крайней мере, она хочет, чтобы люди так думали.