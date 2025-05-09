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Регион
9 мая, 16:20

Во Франции расстроились, что их представителей не было на Параде Победы в Москве

Дюпон-Эньян: Представители Франции должны были быть на Параде Победы в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил сожаление по поводу отсутствия представителей Франции на параде Победы в Москве, который состоялся 9 мая. В своём посте в соцсети X он подчеркнул важность исторической справедливости, отметив, что данное событие должно было отмечаться совместно всеми союзниками.

«Сегодня место Франции — в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — как в Париже, так и в Москве», — написал Дюпон-Эньян.

Дюпон-Эньян также выразил обеспокоенность по поводу геополитических последствий отказа Франции от участия в таком важном мероприятии. Также он считает, что Париж допускает серьёзную ошибку, позволяя России сближаться с Китаем. Это мнение подчёркивает растущее напряжение в международных отношениях и необходимость стратегического подхода к внешней политике.

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Напомним, сегодня, в День Великой Победы, Москва приняла лидеров со всего мира. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие. После Парада Победы на Красной площади, они возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Полина Никифорова
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