Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил сожаление по поводу отсутствия представителей Франции на параде Победы в Москве, который состоялся 9 мая. В своём посте в соцсети X он подчеркнул важность исторической справедливости, отметив, что данное событие должно было отмечаться совместно всеми союзниками.

«Сегодня место Франции — в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — как в Париже, так и в Москве», — написал Дюпон-Эньян.