Песков: Многие лидеры приехали в Москву в День Победы, несмотря на давление

Ряд глав государств, несмотря на оказываемое давление Запада, приняли решение посетить московские торжества по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Ну, вы видите, что на самом деле, конечно, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось», — сказал Песков.