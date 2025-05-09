Песков: Многие лидеры приехали в Москву в День Победы, несмотря на давление
Владимир Путин и мировые лидеры возлагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru
Ряд глав государств, несмотря на оказываемое давление Запада, приняли решение посетить московские торжества по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Ну, вы видите, что на самом деле, конечно, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось», — сказал Песков.
Напомним, сегодня, в День Великой Победы, Москва приняла лидеров со всего мира. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие. После Парада Победы на Красной площади, они возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.