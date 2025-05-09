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Регион
9 мая, 13:23

Песков: Многие лидеры приехали в Москву в День Победы, несмотря на давление

Владимир Путин и мировые лидеры возлагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и мировые лидеры возлагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru

Ряд глав государств, несмотря на оказываемое давление Запада, приняли решение посетить московские торжества по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Ну, вы видите, что на самом деле, конечно, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось», — сказал Песков.

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Напомним, сегодня, в День Великой Победы, Москва приняла лидеров со всего мира. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие. После Парада Победы на Красной площади, они возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Александра Мышляева
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