В Кремле стартовал торжественный приём в честь 80-летия Победы

На мероприятие прибыли руководители зарубежных государств и представители официальных делегаций. Юбилейные торжества приобрели особый международный статус — в этом году в Москву для участия в праздновании Дня Победы прибыли главы почти 30 стран.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил глав стран СНГ и ближнего зарубежья с Днём Победы. В числе адресатов — лидеры всех постсоветских государств, включая Абхазию и Южную Осетию. Отдельные поздравления направлены гражданам Грузии и Молдовы. В посланиях подчёркивалась важность сохранения памяти о героях войны и борьбы с попытками фальсификации истории.