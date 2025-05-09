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Регион
9 мая, 09:44

В Кремле стартовал торжественный приём в честь 80-летия Победы

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

По случаю 80-летия Великой Победы в Кремле начался торжественный приём, организованный администрацией президента Российской Федерации Владимира Путина.

На мероприятие прибыли руководители зарубежных государств и представители официальных делегаций. Юбилейные торжества приобрели особый международный статус — в этом году в Москву для участия в праздновании Дня Победы прибыли главы почти 30 стран.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил глав стран СНГ и ближнего зарубежья с Днём Победы. В числе адресатов — лидеры всех постсоветских государств, включая Абхазию и Южную Осетию. Отдельные поздравления направлены гражданам Грузии и Молдовы. В посланиях подчёркивалась важность сохранения памяти о героях войны и борьбы с попытками фальсификации истории.

Александра Мышляева
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