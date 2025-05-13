Кемеровчанин поплатился за нацистский маскарад в преддверии Дня Победы

Накануне Дня Победы житель Кемерова появился в городском парке, демонстрируя нацистскую символику: нагрудный знак люфтваффе, орден железного креста и шеврон, вызывающие ассоциации с атрибутикой Третьего рейха. Суд приговорил его к семи суткам ареста.

Согласно материалам дела, 8 мая мужчина, одетый в коричневый пиджак и чёрные брюки, публично показывал в парке символы, схожие с нацистскими, включая орёл с расправленными крыльями и шеврон с красно-синим крестом. Исследование подтвердило, что эти предметы, в том числе железный крест, активно использовались в нацистской Германии и ассоциируются с образом Адольфа Гитлера.

В суде кемеровчанин признался, что приобрёл атрибутику в интернете, осознавая, что его действия могут быть расценены как пропаганда нацизма. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП, назначив арест и конфискацию символики.