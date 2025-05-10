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Регион
10 мая, 09:07

Двум мужчинам грозит по 10 лет и штраф в 68 млн рублей за спил «дерева Робин Гуда»

Суд в Британии признал двух мужчин виновными в спиле «дерева Робин Гуда»

Дерево Робин Гуда. Обложка © Wikipedia

Дерево Робин Гуда. Обложка © Wikipedia

Суд в Великобритании поставил точку в деле об уничтожении знаменитого дерева Робин Гуда. Двое мужчин признаны виновными в спиле национального символа. Об этом сообщает Sky News.

Речь идёт о 39-летнем Дэниеле Грэме и 32-летнем Адаме Каррутерсе. Несмотря на то, что оба они заявили о своей невиновности, присяжные вынесли обвинительный приговор. Спиленное дерево, которому более 150 лет, было одним из самых узнаваемых пейзажных символов страны. Ущерб от его уничтожения оценивается в колоссальные 620 тысяч фунтов стерлингов (68 млн рублей).

Более того, при падении платан задел древний Вал Адриана – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, повредив его на сумму свыше тысячи фунтов. Теперь виновным грозит до 10 лет тюремного заключения за разрушение этого уникального природного и исторического наследия.

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Напомним, что в 2023 году Великобритания пришла в ужас от новости, кто кто-то посмел спилить дерево, которое появлялось в фильме «Робин Гуд. Принц воров». Этот платан был одним из самых популярных и фотографируемых деревьев во всей стране.

Владимир Озеров
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