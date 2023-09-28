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28 сентября, 15:21

В Британии неизвестные уничтожили "дерево-кинозвезду" из девяностых

Mirror: В Британии спилили знаменитый платан из фильма "Робин Гуд. Принц воров"

<p>Спиленный платан, известный по фильму "Робин Гуд. Принц воров". Обложка © Getty Images / Jeff J Mitchell</p>

Спиленный платан, известный по фильму "Робин Гуд. Принц воров". Обложка © Getty Images / Jeff J Mitchell

В Великобритании неизвестные спилили платан, который стал знаменит благодаря своему появлению в фильме "Робин Гуд. Принц воров". Дерево находилось в нацпарке Нортамберленд на севере Англии. Об этом пишет издание The Mirror. На распространённой фотографии видно, что дерево упало не само по себе или из-за недавнего сильного ветра. Судя по снимкам, его спилили. Факт уничтожения дерева подтвердили в национальном парке.

"К сожалению, знаменитое дерево в Сикамор-Гэп рухнуло ночью. У нас есть основания полагать, что оно было срублено намеренно", — указали в руководстве Нортамберленда.

Фото © "Робин Гуд. Принц воров", режиссёр Кевин Рейнольдс, сценаристы Джон Уотсон, Пен Деншем / kinopoisk.ru

Фото © "Робин Гуд. Принц воров", режиссёр Кевин Рейнольдс, сценаристы Джон Уотсон, Пен Деншем / kinopoisk.ru

Издание пишет, что это дерево могло быть одним из самых фотографируемых в Великобритании. Платан стал известен после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд. Принц воров", где главные роли исполнили Кевин Костнер и Морган Фримен.

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Илья Суриков
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