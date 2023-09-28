В Британии неизвестные уничтожили "дерево-кинозвезду" из девяностых
Mirror: В Британии спилили знаменитый платан из фильма "Робин Гуд. Принц воров"
Спиленный платан, известный по фильму "Робин Гуд. Принц воров". Обложка © Getty Images / Jeff J Mitchell
В Великобритании неизвестные спилили платан, который стал знаменит благодаря своему появлению в фильме "Робин Гуд. Принц воров". Дерево находилось в нацпарке Нортамберленд на севере Англии. Об этом пишет издание The Mirror. На распространённой фотографии видно, что дерево упало не само по себе или из-за недавнего сильного ветра. Судя по снимкам, его спилили. Факт уничтожения дерева подтвердили в национальном парке.
"К сожалению, знаменитое дерево в Сикамор-Гэп рухнуло ночью. У нас есть основания полагать, что оно было срублено намеренно", — указали в руководстве Нортамберленда.
Фото © "Робин Гуд. Принц воров", режиссёр Кевин Рейнольдс, сценаристы Джон Уотсон, Пен Деншем / kinopoisk.ru
Издание пишет, что это дерево могло быть одним из самых фотографируемых в Великобритании. Платан стал известен после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд. Принц воров", где главные роли исполнили Кевин Костнер и Морган Фримен.
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