Знаменитый бутик из культового фильма "Завтрак у Тиффани" вспыхнул в Нью-Йорке
В Нью-Йорке загорелся знаменитый бутик из фильма "Завтрак у Тиффани"
В Нью-Йорке загорелся бутик из фильма "Завтрак у Тиффани". Обложка © Twitter / juliechijones
В Нью-Йор е загорелся флагманский магазин Tiffany — тот самый, который запомнился зрителям благодаря фильму "Завтрак у "Тиффани" с Одри Хепберн. Об этом передаёт телеканал NBC.
В Нью-Йорке загорелся бутик из фильма "Завтрак у Тиффани". Фото © Twitter / juliechijones
По данным телеканала, спасателям поступил сигнал о том, что загорелся трансформатор в подвальном помещении ювелирного магазина на углу 57-й улицы и Пятой авеню. К счастью, на момент возгорания торговая точка ещё не успела открыться и никто не пострадал, а пожар удалось потушить за четыре часа.
В Нью-Йорке загорелся бутик из фильма "Завтрак у Тиффани". Пожар тушили порядка четырёх часов. Видео © Twitter / juliechijones / thepoliticalpom
Данный магазин открылся в апреле после ремонта, на который было потрачено порядка 500 миллионов долларов. Популярность данный бутик приобрёл после выхода фильма "Завтрак у Тиффани" (1961) с киноактрисой Одри Хепберн.
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