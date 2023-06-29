Знаменитый бутик из культового фильма "Завтрак у Тиффани" вспыхнул в Нью-Йорке

В Нью-Йор е загорелся флагманский магазин Tiffany — тот самый, который запомнился зрителям благодаря фильму "Завтрак у "Тиффани" с Одри Хепберн. Об этом передаёт телеканал NBC.

В Нью-Йорке загорелся бутик из фильма "Завтрак у Тиффани". Фото © Twitter / juliechijones

По данным телеканала, спасателям поступил сигнал о том, что загорелся трансформатор в подвальном помещении ювелирного магазина на углу 57-й улицы и Пятой авеню. К счастью, на момент возгорания торговая точка ещё не успела открыться и никто не пострадал, а пожар удалось потушить за четыре часа.

В Нью-Йорке загорелся бутик из фильма "Завтрак у Тиффани". Пожар тушили порядка четырёх часов. Видео © Twitter / juliechijones / thepoliticalpom

Данный магазин открылся в апреле после ремонта, на который было потрачено порядка 500 миллионов долларов. Популярность данный бутик приобрёл после выхода фильма "Завтрак у Тиффани" (1961) с киноактрисой Одри Хепберн.