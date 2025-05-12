Заявил, что имитировал стебель цветка: Россиянина оштрафовали за нацистское приветствие
Житель Красноярска получил штраф за фото с нацистским приветствием
В Красноярске местного жителя оштрафовали на 1300 рублей за публикацию в соцсетях фотографии, на которой он изображает нацистское приветствие. Об этом стало известно из судебных документов.
Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю обнаружили данное фото в аккаунте горожанина во «ВКонтакте» во время мониторинга социальных сетей. На мужчину составили протокол за пропаганду нацистской атрибутики и символики.
В суде обвиняемый попытался оправдаться, заявив, что на снимке он «имитировал собой стебель цветка», а сама фотография «несла только доброжелательный посыл». Однако суд не принял его объяснений, указав на то, что жест с поднятой вверх рукой с распрямленной ладонью является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов. Судьи отметили, что этот жест с тех пор, как началась Великая Отечественная война, прочно ассоциируется с нацистской символикой и образом Адольфа Гитлера.
Суд также добавил, что версия с цветком выглядит «явно надуманной». Решение о штрафе было обжаловано, но апелляционная инстанция признала его законным, пишет РИА «Новости».
Ранее в Госдуме предложили арестовывать имущество уехавших россиян за правонарушения. Речь идёт в том числе о нарушениях, связанных с демонстрацией нацистской символики.