ГД рассмотрит проект об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения
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На следующей неделе в Госдуме начнётся обсуждение законопроекта, расширяющего административную ответственность для граждан, находящихся за границей, но совершающих правонарушения против интересов России.
Инициатива была внесена ещё в октябре 2022 года Государственным советом Татарстана и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым. Проект предполагает, в частности, возможность ареста имущества уехавших из России граждан, если они будут признаны виновными в административных правонарушениях. Правительство РФ поддержало идею, но рекомендовало доработать документ с учётом замечаний.
Кроме того, законопроект предлагает распространить административную ответственность на все случаи нарушений, совершённых за пределами страны, если они направлены против интересов РФ. В их числе: пропаганда нацистской символики, дискредитация российской армии, распространение ложной информации (фейков), злоупотребление свободой слова, неисполнение обязанностей владельца соцсети.
Ранее Life.ru сообщал, что на фоне возможного завершения спецоперации некоторые уехавшие россияне рассматривают возможность вернуться. Депутат петербургского Заксобрания Константин Чебыкин заявил, что для «возвращенцев» возможны два сценария. По его словам, есть категории граждан, котором вообще не стоит смотреть в сторону России.