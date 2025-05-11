ГД рассмотрит проект об аресте имущества уехавших россиян за правонарушения

На следующей неделе в Госдуме начнётся обсуждение законопроекта, расширяющего административную ответственность для граждан, находящихся за границей, но совершающих правонарушения против интересов России.

Инициатива была внесена ещё в октябре 2022 года Государственным советом Татарстана и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым. Проект предполагает, в частности, возможность ареста имущества уехавших из России граждан, если они будут признаны виновными в административных правонарушениях. Правительство РФ поддержало идею, но рекомендовало доработать документ с учётом замечаний.

Кроме того, законопроект предлагает распространить административную ответственность на все случаи нарушений, совершённых за пределами страны, если они направлены против интересов РФ. В их числе: пропаганда нацистской символики, дискредитация российской армии, распространение ложной информации (фейков), злоупотребление свободой слова, неисполнение обязанностей владельца соцсети.