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8 мая, 18:30

«Не нужно превращать в монстров»: Медведев высказался об уехавших российских артистах

Медведев потребовал запретить выступления артистов с антироссийской позицией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Не все уехавшие артисты заслуживают порицания, но тем, кто позволял себе антироссийские высказывания, не должно быть возможности выступать в России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. Он отметил, что многие уехавшие российские творческие люди возвращаются и снова выступают.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — добавил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что речь идёт не о лицах, признанных иностранными агентами, а о тех, кто критиковал Россию. По мнению Медведева, таким деятелям культуры не следует оказывать государственную поддержку.

Ранее Медведев заявлял о высоком градусе ненависти в отношениях с недружественными странами. Тем не мене, считает он, рано или поздно мирные отношения с этими государствами будут установлены. Также Медведев в ходе встречи с писателями призвал утвердить памятный день, связанный с героями СВО.

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Наталья Демьянова
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