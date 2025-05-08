«Не нужно превращать в монстров»: Медведев высказался об уехавших российских артистах

Не все уехавшие артисты заслуживают порицания, но тем, кто позволял себе антироссийские высказывания, не должно быть возможности выступать в России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. Он отметил, что многие уехавшие российские творческие люди возвращаются и снова выступают.