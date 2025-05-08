«Градус ненависти высок»: Медведев высказался о примирении с недружественными странами
Медведев: Примирение с недружественными странами однажды станет возможным
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прогнозирует, что рано или поздно мирные отношения с недружественными странами будут установлены. Такое мнение он высказал в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, отвечая на вопрос о возможности творческих личностей выступать за рубежом — в том числе в ряде стран, которые являются для России недружественными.
«Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, всё равно, и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы», — отметил Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского, пренебрёгшего предложением президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь празднования Дня Победы, «зелёным небритым чмо». А все его слова зампред Совбеза РФ считает пустой словесной провокацией.