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8 мая, 17:58

«Градус ненависти высок»: Медведев высказался о примирении с недружественными странами

Медведев: Примирение с недружественными странами однажды станет возможным

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прогнозирует, что рано или поздно мирные отношения с недружественными странами будут установлены. Такое мнение он высказал в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, отвечая на вопрос о возможности творческих личностей выступать за рубежом — в том числе в ряде стран, которые являются для России недружественными.

«Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, всё равно, и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы», — отметил Медведев.

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Ранее Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского, пренебрёгшего предложением президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь празднования Дня Победы, «зелёным небритым чмо». А все его слова зампред Совбеза РФ считает пустой словесной провокацией.

Ольга Сливченко
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