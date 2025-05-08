«Градус ненависти высок»: Медведев высказался о примирении с недружественными странами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прогнозирует, что рано или поздно мирные отношения с недружественными странами будут установлены. Такое мнение он высказал в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, отвечая на вопрос о возможности творческих личностей выступать за рубежом — в том числе в ряде стран, которые являются для России недружественными.