Европейские страны, помогающие неонацистам, не должны забывать, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году. Это отметил в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик написал о состоявшейся встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером кубинских коммунистов. Он отметил, что рад приветствовать мирового лидера в числе гостей, прибывших на празднование 80-летия Победы над нацистской Германией.

«Это (сокрушение гитлеровской Германии. — Прим. Life.ru) то, что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам», — заявил Медведев.