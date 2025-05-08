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8 мая, 06:54

Медведев напомнил «европейским шавкам» о судьбе Гитлера

Медведев напомнил поддерживающей неонацистов Европе о судьбе Гитлера

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Европейские страны, помогающие неонацистам, не должны забывать, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году. Это отметил в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик написал о состоявшейся встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером кубинских коммунистов. Он отметил, что рад приветствовать мирового лидера в числе гостей, прибывших на празднование 80-летия Победы над нацистской Германией.

«Это (сокрушение гитлеровской Германии. — Прим. Life.ru) то, что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам», — заявил Медведев.

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Ранее Медведев назвал «убогим рейхом» и наследником нацистов руководство Украины. По его словам, несмотря на то, что гитлеровского фашизма больше нет, его дело продолжает жить, и «мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительными наследниками — киевским режимом».

Мария Любицкая
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