Медведев напомнил «европейским шавкам» о судьбе Гитлера
Медведев напомнил поддерживающей неонацистов Европе о судьбе Гитлера
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Европейские страны, помогающие неонацистам, не должны забывать, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году. Это отметил в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик написал о состоявшейся встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером кубинских коммунистов. Он отметил, что рад приветствовать мирового лидера в числе гостей, прибывших на празднование 80-летия Победы над нацистской Германией.
«Это (сокрушение гитлеровской Германии. — Прим. Life.ru) то, что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам», — заявил Медведев.
Ранее Медведев назвал «убогим рейхом» и наследником нацистов руководство Украины. По его словам, несмотря на то, что гитлеровского фашизма больше нет, его дело продолжает жить, и «мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительными наследниками — киевским режимом».