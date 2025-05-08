Медведев призвал утвердить памятный день, связанный с героями СВО

Для увековечивания подвига российских солдат, отдавших свои жизни в зоне СВО, необходимо установить специальный день памяти. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что это единственный способ обеспечить сохранение и передачу будущим поколениям истории этих героев. Это заявление прозвучало на встрече с писателями и поэтами, чьё творчество посвящено спецоперации.

«Всё равно об этом нужно думать уже прямо сейчас. Рано или поздно нам потребуется определить день, который будет связан с нынешней войной и специальной военной операцией. <...> Потому что только в этом случае можно полноценно хранить память об ушедших героях», — сказал Медведев.