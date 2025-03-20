«Лишь два пути»: Депутат рассказал, как в России будут встречать вернувшихся релокантов

С возможным приближением завершения украинского конфликта всё больше релокантов задумываются о возвращении в Россию. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в беседе с «Царьградом» сообщил, что у таких «возвращенцев» есть только два пути.

По его словам, их следует поделить на несколько категорий. Первая — должна вовсе забыть о возвращении в Россию. Это те, кто уехал из страны, а затем за рубежом начал поддерживать ВСУ и собирать деньги на оружие и патроны для них. Вторая группа — это просто «трусливые люди», сбежавшие от мобилизации. С ними будет другой разговор.

«Им, конечно, надо попросить прощения у тех ребят, которые сейчас исполняют свой воинский долг на специальной военной операции. У тех людей, которые сейчас всячески способствуют достижению Победы в тылу, которые помогают нашим солдатам кто чем может. Кто-то носки вяжет, кто-то сети плетёт, кто-то поддерживает какими-то более серьёзными ценностями», — считает депутат.

Он отметил, что перед всеми этими людьми нужно будет серьёзно извиниться, а кому-то из «второй категории» придётся даже ответить перед законом.