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11 февраля, 06:05

Сбежавший в США Бурковский оборвал все связи с Россией, продав элитную квартиру в Москве

Уехавший в США актёр Бурковский продал квартиру в Москве за 80 млн рублей

Андрей Бурковский. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aburkovskiy

Андрей Бурковский. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aburkovskiy

Актёр Андрей Бурковский, уехавший в США после начала СВО, продал свою просторную квартиру в Москве, окончательно разорвав все связи с Россией.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 41-летний артист избавился от четырёхкомнатной квартиры рядом со станцией метро «Аэропорт». Новым владельцам недвижимость площадью 130 квадратных метров обошлась примерно в 80 миллионов рублей, что составляет около $82 000.

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Напомним, Бурковский покинул Россию в конце 2022 года и начал сдавать жильё в аренду. В настоящее время актёр проживает и работает в Нью-Йорке. Тем не менее Бурковский не отказывается от участия в российских проектах и готов приезжать, если условия гонорара будут его устраивать.

Лия Мурадьян
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