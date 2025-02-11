Сбежавший в США Бурковский оборвал все связи с Россией, продав элитную квартиру в Москве

Актёр Андрей Бурковский, уехавший в США после начала СВО, продал свою просторную квартиру в Москве, окончательно разорвав все связи с Россией.

Как сообщает Telegram-канал SHOT , 41-летний артист избавился от четырёхкомнатной квартиры рядом со станцией метро «Аэропорт». Новым владельцам недвижимость площадью 130 квадратных метров обошлась примерно в 80 миллионов рублей, что составляет около $82 000.

Напомним, Бурковский покинул Россию в конце 2022 года и начал сдавать жильё в аренду. В настоящее время актёр проживает и работает в Нью-Йорке. Тем не менее Бурковский не отказывается от участия в российских проектах и готов приезжать, если условия гонорара будут его устраивать.