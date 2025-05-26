Малолетние вандалы забавы ради крушили памятники на кладбище в Крыму и снимали всё на видео

В Крыму малолетние вандалы разнесли памятник на кладбище в Джанкойском районе. Свои развлечения школьники сняли на видео, которое вскоре оказалось в распоряжении полиции, сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

Момент разрушения памятника в Крыму. Видео © Telegram / «Mash на волне»

Сообщается, что подростки проживают в селе Калиновка. Девочка учится в девятом классе, а её друг — в колледже. Именно он снимал видеоролик, пока школьница пинала ногами надгробие. Теперь родители несовершеннолетних вандалов ведут поиски родственников покойного, чтобы возместить ущерб и восстановить памятник.