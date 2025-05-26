Малолетние вандалы забавы ради крушили памятники на кладбище в Крыму и снимали всё на видео
«Mash на волне»: В Крыму компания школьников разрушала памятники на кладбище
Надгробие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic
В Крыму малолетние вандалы разнесли памятник на кладбище в Джанкойском районе. Свои развлечения школьники сняли на видео, которое вскоре оказалось в распоряжении полиции, сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Момент разрушения памятника в Крыму. Видео © Telegram / «Mash на волне»
Сообщается, что подростки проживают в селе Калиновка. Девочка учится в девятом классе, а её друг — в колледже. Именно он снимал видеоролик, пока школьница пинала ногами надгробие. Теперь родители несовершеннолетних вандалов ведут поиски родственников покойного, чтобы возместить ущерб и восстановить памятник.
А ранее Life.ru сообщал, как вандалы осквернили памятник советским воинам под Херсоном. Злоумышленники повредили тротуарное покрытие вокруг памятника, а также сняли государственный флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».