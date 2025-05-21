Заслуженный артист России Владимир Нефёдов погиб на рыбалке
Актёр Владимир Нефёдов. Обложка © VK / Театр Оперы и Балета УР
Заслуженный артист России Владимир Нефёдов погиб на рыбалке. О случившемся сообщила официальная страница Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского во «ВКонтакте». Как отметили местные издания, причиной гибели актёра стало поражение электрическим током. По предварительным данным, он задел удочкой ЛЭП.
«Он был невероятно эмоциональным и искренним. Такой настоящий, энергичный в общении с коллегами и друзьями и, конечно, в любимой работе», — отметили в театре.
Зрители отмечали его мастерство в комедийных и характерных партиях в опереттах. Он исполнял роль Фигаро в постановке оперы «Севильский цирюльник». Весной 2024 года Владимир Нефёдов выступил в роли министра Панга в опере «Турандот», поставленной на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в рамках фестиваля «Видеть музыку».
Церемония прощания с артистом назначена на 22 мая в 9:00 и пройдёт в Удмуртском театре оперы и балета.
Ранее сообщалось, что на 52-м году жизни после продолжительной болезни умерла актриса Наталья Пикула. За время своей карьеры актриса приняла участие в 131 проекте и собрала обширную фильмографию. Среди самых заметных работ — роли в известных телесериалах, таких как «Папины дочки», «След», «Склифосовский», «Измены», «Обручальное кольцо» и многих других.