Заслуженный артист России Владимир Нефёдов погиб на рыбалке. О случившемся сообщила официальная страница Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского во «ВКонтакте». Как отметили местные издания, причиной гибели актёра стало поражение электрическим током. По предварительным данным, он задел удочкой ЛЭП.

«Он был невероятно эмоциональным и искренним. Такой настоящий, энергичный в общении с коллегами и друзьями и, конечно, в любимой работе», — отметили в театре.

Зрители отмечали его мастерство в комедийных и характерных партиях в опереттах. Он исполнял роль Фигаро в постановке оперы «Севильский цирюльник». Весной 2024 года Владимир Нефёдов выступил в роли министра Панга в опере «Турандот», поставленной на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в рамках фестиваля «Видеть музыку».

Церемония прощания с артистом назначена на 22 мая в 9:00 и пройдёт в Удмуртском театре оперы и балета.