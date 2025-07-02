Маленького мальчика затянуло в аппарат для досмотра на вокзале в Петербурге

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик потянулся за вещами на ленте интроскопа, но его рука застряла в узком зазоре и начала затягиваться. Организована проверка по факту травмирования ребёнка. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

1 июля 2025 года вечером на центральном входе Московского вокзала четырёхлетний мальчик получил травму во время досмотра. Спустя минуту ребёнка освободили и оказали ему медицинскую помощь, после чего отвезли в больницу с травмой руки. Прокуратура будет оценивать действия ответственных лиц и проверит, как соблюдаются меры безопасности при использовании досмотрового оборудования на железнодорожных объектах.