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Регион
29 июня, 04:49

При обрушении детского аттракциона во Владивостоке пострадал ребёнок

28 июня 2025 года в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате которого пострадал ребёнок, у него ушиб головы. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента, включая возможные причины аварии и соблюдение эксплуатационных норм. Региональная прокуратура также проводит проверку.

Ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в парке Владивостока. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

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Ранее детский аттракцион с людьми перевернулся в Якутске. Это не первый тревожный звонок, связанный с данной каруселью. Местные жители хорошо помнят аналогичное происшествие в 2019 году, когда на тех же «Весёлых горках» опрокинулось одно из сидений.

Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Артём Гапоненко
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