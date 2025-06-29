При обрушении детского аттракциона во Владивостоке пострадал ребёнок
28 июня 2025 года в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате которого пострадал ребёнок, у него ушиб головы. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента, включая возможные причины аварии и соблюдение эксплуатационных норм. Региональная прокуратура также проводит проверку.
Ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в парке Владивостока. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
Ранее детский аттракцион с людьми перевернулся в Якутске. Это не первый тревожный звонок, связанный с данной каруселью. Местные жители хорошо помнят аналогичное происшествие в 2019 году, когда на тех же «Весёлых горках» опрокинулось одно из сидений.
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