При обрушении детского аттракциона во Владивостоке пострадал ребёнок

28 июня 2025 года в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате которого пострадал ребёнок, у него ушиб головы. Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента, включая возможные причины аварии и соблюдение эксплуатационных норм. Региональная прокуратура также проводит проверку.

Ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в парке Владивостока. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края