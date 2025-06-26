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26 июня, 05:22

В Якутске детский аттракцион «Весёлые горки» перевернулся с людьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nasidastudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nasidastudio

В Якутском городском парке культуры и отдыха 25 июня произошёл инцидент, едва не обернувшийся трагедией. Детский поезд аттракциона под названием «Весёлые горки» сошёл с рельсов как раз тогда, когда в вагончиках находились 15 человек, среди которых было восемь детей. Об этом сообщила окружная администрация.

Сломанный аттракцион. Фото © Telegram / Reverse

Сломанный аттракцион. Фото © Telegram / Reverse

Это не первый тревожный звонок, связанный с данным аттракционом. Местные жители хорошо помнят аналогичное происшествие в 2019 году, когда на тех же «Весёлых горках» опрокинулось одно из сидений. Тогда причиной назвали халатность оператора, который, по официальной версии, не зафиксировал крепления должным образом.

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Ранее в Башкортостане 22-летняя девушка сорвалась с зиплайна и на всей скорости влетела в железный столб. Тормоза тоже не работали, поэтому пострадавшая заработала закрытый перелом поперечного отростка со смещением и глубокую рану локтевого сустава.

Владимир Озеров
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