В Якутске детский аттракцион «Весёлые горки» перевернулся с людьми

В Якутском городском парке культуры и отдыха 25 июня произошёл инцидент, едва не обернувшийся трагедией. Детский поезд аттракциона под названием «Весёлые горки» сошёл с рельсов как раз тогда, когда в вагончиках находились 15 человек, среди которых было восемь детей. Об этом сообщила окружная администрация.

Сломанный аттракцион. Фото © Telegram / Reverse

Это не первый тревожный звонок, связанный с данным аттракционом. Местные жители хорошо помнят аналогичное происшествие в 2019 году, когда на тех же «Весёлых горках» опрокинулось одно из сидений. Тогда причиной назвали халатность оператора, который, по официальной версии, не зафиксировал крепления должным образом.