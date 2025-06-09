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9 июня, 14:24

Людей спасли с заклинившего аттракциона в парке «‎Остров мечты» в Москве

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Все посетители московского парка «Остров мечты», застрявшие на аттракционе «Воздушный поезд», были успешно освобождены. Пять детей и 12 взрослых смогли спуститься на землю с десятиметровой высоты и покинуть аттракцион, сообщила пресс-служба парка.

«Во время работы аттракциона »Воздушный поезд« произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — сказал представитель пресс-службы.

Люди застряли вниз головой на зависшем аттракционе в Магнитогорске
Люди застряли вниз головой на зависшем аттракционе в Магнитогорске

Напомним, что сегодня, 9 июня, в парке развлечений «Остров мечты» 17 человек оказались заблокированы на одном из аттракционов. Люди не могли спуститься вниз более получаса. Сотрудники не смогли самостоятельно устранить проблему и были вынуждены вызвать на место спасательные службы.

Наталья Афонина
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