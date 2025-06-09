Людей спасли с заклинившего аттракциона в парке «Остров мечты» в Москве
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Все посетители московского парка «Остров мечты», застрявшие на аттракционе «Воздушный поезд», были успешно освобождены. Пять детей и 12 взрослых смогли спуститься на землю с десятиметровой высоты и покинуть аттракцион, сообщила пресс-служба парка.
«Во время работы аттракциона »Воздушный поезд« произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — сказал представитель пресс-службы.
Напомним, что сегодня, 9 июня, в парке развлечений «Остров мечты» 17 человек оказались заблокированы на одном из аттракционов. Люди не могли спуститься вниз более получаса. Сотрудники не смогли самостоятельно устранить проблему и были вынуждены вызвать на место спасательные службы.