Людей спасли с заклинившего аттракциона в парке «‎Остров мечты» в Москве

Все посетители московского парка «Остров мечты», застрявшие на аттракционе «Воздушный поезд», были успешно освобождены. Пять детей и 12 взрослых смогли спуститься на землю с десятиметровой высоты и покинуть аттракцион, сообщила пресс-служба парка.

«Во время работы аттракциона »Воздушный поезд« произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — сказал представитель пресс-службы.