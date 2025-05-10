Люди застряли вниз головой на зависшем аттракционе в Магнитогорске

В Магнитогорске во время работы аттракциона с людьми произошла непредвиденная ситуация. Посетители оказались в ловушке в кабинах, расположенных вниз головой, сообщили свидетели происшествия. Видео публикует telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

Аттракцион в Магнитогорске. Видео © Telegram-канал «Стальной Магнитогорск»

Инцидент произошёл в парке развлечений за Центральной городской ярмаркой. По словам очевидцев, механизм застыл на полном ходу. На место инцидента не был вызван спасательный отряд. Через четверть часа механизм был активирован вручную. Некоторые посетители парка сразу после ЧП покинули его, а другие продолжили развлекаться на других аттракционах.