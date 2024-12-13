Праздник обернулся кошмаром: На рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион
Telegraph: 13 человек пострадали при обрушении аттракциона в Бирмингеме
При обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в Бирмингеме пострадали 13 человек. Двое из них были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи.
«Девять женщин и трое мужчин были осмотрены медиками, прежде чем им были даны советы по оказанию самопомощи, и они были выписаны», — говорится в материале.
На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион. Видео © Х / upuknews
Ранее Life.ru сообщал, что в Румынии из-за ветра рухнула самая высокая новогодняя ёлка страны. Инцидент произошёл на площади в городе Брашов. Высота праздничного дерева составляла почти 30 метров, а вес при этом якобы составляет 17 тонн. В соцсетях многие решили, что падение ёлки является «плохим знаком».
Х / BBC Midlands