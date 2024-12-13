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13 декабря, 02:35

Праздник обернулся кошмаром: На рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион

Telegraph: 13 человек пострадали при обрушении аттракциона в Бирмингеме

При обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в Бирмингеме пострадали 13 человек. Двое из них были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи.

«Девять женщин и трое мужчин были осмотрены медиками, прежде чем им были даны советы по оказанию самопомощи, и они были выписаны», — говорится в материале.

На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион. Видео © Х / upuknews

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Двухмоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и разломился пополам в Техасе

Ранее Life.ru сообщал, что в Румынии из-за ветра рухнула самая высокая новогодняя ёлка страны. Инцидент произошёл на площади в городе Брашов. Высота праздничного дерева составляла почти 30 метров, а вес при этом якобы составляет 17 тонн. В соцсетях многие решили, что падение ёлки является «плохим знаком».

Обложка ©

Х / BBC Midlands

Артём Гапоненко
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