Праздник обернулся кошмаром: На рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион

При обрушении аттракциона на рождественской ярмарке в Бирмингеме пострадали 13 человек. Двое из них были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи.

«Девять женщин и трое мужчин были осмотрены медиками, прежде чем им были даны советы по оказанию самопомощи, и они были выписаны», — говорится в материале.

На рождественской ярмарке в Бирмингеме обрушился аттракцион. Видео © Х / upuknews