«Плохая примета»: Самая высокая ёлка страны рухнула в Румынии
В Румынии из-за ветра рухнула самая высокая новогодняя ёлка страны
В Румынии рухнула самая высокая новогодняя ёлка страны. Причина произошедшего — сильный ветер.
Падение самой высокой рождественской ели в Румынии. Видео © X / Gakruks1
Местные СМИ пишут, что инцидент произошёл на площади в городе Брашов. Высота праздничного дерева составляла почти 30 метров, а весит при этом якобы составляет 17 тонн. В соцсетях многие решили, что падение ёлки является «плохим знаком».
«Плохая примета, в Киеве тоже падала, не к добру это», — отметил один из юзеров.
«Нехорошая примета, ой нехорошая», — добавил другой.
«Румынская ель рухнула как румынская демократия», — пошутил третий.
А ранее Life.ru сообщал, что главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье. Она украсит Соборную площадь Кремля. Красавицу приметили ещё в июне, ель достигает высоты в 30 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров.
X / Gakruks1