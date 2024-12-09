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Регион
9 декабря, 14:20

«Плохая примета»: Самая высокая ёлка страны рухнула в Румынии

В Румынии из-за ветра рухнула самая высокая новогодняя ёлка страны

В Румынии рухнула самая высокая новогодняя ёлка страны. Причина произошедшего — сильный ветер.

Падение самой высокой рождественской ели в Румынии. Видео © X / Gakruks1

Местные СМИ пишут, что инцидент произошёл на площади в городе Брашов. Высота праздничного дерева составляла почти 30 метров, а весит при этом якобы составляет 17 тонн. В соцсетях многие решили, что падение ёлки является «плохим знаком».

«Плохая примета, в Киеве тоже падала, не к добру это», — отметил один из юзеров.

«Нехорошая примета, ой нехорошая», — добавил другой.

«Румынская ель рухнула как румынская демократия», — пошутил третий.

А ранее Life.ru сообщал, что главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье. Она украсит Соборную площадь Кремля. Красавицу приметили ещё в июне, ель достигает высоты в 30 метров, диаметр ствола составляет 60 сантиметров, а ширина обхвата кроны — 8 метров.

Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль
Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль
Обложка ©

X / Gakruks1

Мария Любицкая
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