Двухмоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и разломился пополам в Техасе
Упавший самолёт. Обложка © X / KPRC 2 Bryce Newberry
Частный двухмоторный самолёт Piper Navajo совершил вынужденную посадку на оживлённую автомагистраль в техасском городе Виктория. В результате жёсткого приземления фюзеляж воздушного судна разломился надвое, придавив несколько автомобилей. Подробности произошедшего приводит телеканал KPRC.
Последние секунды полёта неисправного борта запечатлел видеорегистратор в одной из машин. На кадрах видно, как Piper Navajo снижается над дорогой до минимальной высоты, не выпуская шасси.
Последние секунды полёта. Видео © X / KPRC 2 Bryce Newberry
«Полиция на месте происшествия сообщает, что были повреждены три транспортных средства», — заявил журналист KPRC Брюс Ньюберри.
Предварительно известно, что пилот выжил. Ранениями отделались четыре человека.
Экстренную посадку днём ранее пришлось совершать и российскому Ан-24РВ компании «Ангара». Борт благополучно сел в Иркутске из-за технической неисправности.