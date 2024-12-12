Двухмоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и разломился пополам в Техасе

Частный двухмоторный самолёт Piper Navajo совершил вынужденную посадку на оживлённую автомагистраль в техасском городе Виктория. В результате жёсткого приземления фюзеляж воздушного судна разломился надвое, придавив несколько автомобилей. Подробности произошедшего приводит телеканал KPRC.

Последние секунды полёта неисправного борта запечатлел видеорегистратор в одной из машин. На кадрах видно, как Piper Navajo снижается над дорогой до минимальной высоты, не выпуская шасси.

Последние секунды полёта. Видео © X / KPRC 2 Bryce Newberry

«Полиция на месте происшествия сообщает, что были повреждены три транспортных средства», — заявил журналист KPRC Брюс Ньюберри.

Предварительно известно, что пилот выжил. Ранениями отделались четыре человека.