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12 декабря, 03:46

Двухмоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и разломился пополам в Техасе

Упавший самолёт. Обложка © X / KPRC 2 Bryce Newberry

Упавший самолёт. Обложка © X / KPRC 2 Bryce Newberry

Частный двухмоторный самолёт Piper Navajo совершил вынужденную посадку на оживлённую автомагистраль в техасском городе Виктория. В результате жёсткого приземления фюзеляж воздушного судна разломился надвое, придавив несколько автомобилей. Подробности произошедшего приводит телеканал KPRC.

Последние секунды полёта неисправного борта запечатлел видеорегистратор в одной из машин. На кадрах видно, как Piper Navajo снижается над дорогой до минимальной высоты, не выпуская шасси.

Последние секунды полёта. Видео © X / KPRC 2 Bryce Newberry

«Полиция на месте происшествия сообщает, что были повреждены три транспортных средства», — заявил журналист KPRC Брюс Ньюберри.

Предварительно известно, что пилот выжил. Ранениями отделались четыре человека.

Летевший из Киренска самолёт приземлился в Иркутске с технической неисправностью
Летевший из Киренска самолёт приземлился в Иркутске с технической неисправностью

Экстренную посадку днём ранее пришлось совершать и российскому Ан-24РВ компании «Ангара». Борт благополучно сел в Иркутске из-за технической неисправности.

Тимур Хингеев
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