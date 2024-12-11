Летевший из Киренска самолёт приземлился в Иркутске с технической неисправностью

В иркутском аэропорту приземлился самолёт Ан-24РВ компании «Ангара» с технической неисправностью. Судно летело из Киренска в Иркутск, передаёт Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолёт совершил удачное приземление и вырулил на стоянку. Пострадавших в результате инцидента нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура уже начала проверку. Инцидент произошёл сегодня примерно в 17:30 (12:30 мск).