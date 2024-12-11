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11 декабря, 14:11

Летевший из Киренска самолёт приземлился в Иркутске с технической неисправностью

В аэропорту Иркутска приземлился самолёт Ан-24РВ с технической неисправностью. Фото © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту Иркутска приземлился самолёт Ан-24РВ с технической неисправностью. Фото © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В иркутском аэропорту приземлился самолёт Ан-24РВ компании «Ангара» с технической неисправностью. Судно летело из Киренска в Иркутск, передаёт Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолёт совершил удачное приземление и вырулил на стоянку. Пострадавших в результате инцидента нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура уже начала проверку. Инцидент произошёл сегодня примерно в 17:30 (12:30 мск).

Ранее самолёт ЯК-40 после вылета из аэропорта на Камчатке вернулся из-за срабатывания пожарной сигнализации. Однако сигнализация оказалась ложной — возгорания не было. Вместо первоначального рейса пассажиров перевезли в Петропавловск-Камчатский другим самолётом.

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Полина Никифорова
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