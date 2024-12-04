Самолёт на Камчатке вернулся в аэропорт после сигнала о пожаре

Экипаж воздушного судна ЯК-40, выполнявшего рейс Палана — Петропавловск-Камчатский, сообщил о срабатывании системы пожарной безопасности. Для проведения проверки пилоты приняли решение вернуться в аэропорт, сообщает пресс-служба Камчатского авиационного предприятия.

«Срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — отметили в пресс-релизе.

Вместо первоначального рейса пассажиров перевезли в Петропавловск-Камчатский другим самолётом. На данный момент специалисты авиационно-технической базы АО «КАП» занимаются детальным осмотром ЯК-40 для установления причины срабатывания сигнализации.