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4 декабря, 04:06

Самолёт на Камчатке вернулся в аэропорт после сигнала о пожаре

ЯК-40 вернулся в аэропорт на Камчатке после срабатывания пожарной сигнализации

Экипаж воздушного судна ЯК-40, выполнявшего рейс Палана — Петропавловск-Камчатский, сообщил о срабатывании системы пожарной безопасности. Для проведения проверки пилоты приняли решение вернуться в аэропорт, сообщает пресс-служба Камчатского авиационного предприятия.

«Срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — отметили в пресс-релизе.

Вместо первоначального рейса пассажиров перевезли в Петропавловск-Камчатский другим самолётом. На данный момент специалисты авиационно-технической базы АО «КАП» занимаются детальным осмотром ЯК-40 для установления причины срабатывания сигнализации.

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Ранее самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул получил сигнал о столкновении с землёй при заходе на посадку. Спустя 13 минут после сигнала лайнер благополучно приземлился. Пилоты предположили, что сигнал был ложным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Тимур Хингеев
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