Летевший в Таиланд самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за поломки
Пассажирский самолёт авиакомпании «Азур Эйр» прервал рейс Томск – Пхукет по причине технической неисправности. Воздушное судно совершило посадку на запасной аэродром Новосибирсого аэропорта. Причины произошедшего устанавливает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в момент авиационного инцидента на борту находилось более 300 пассажиров. Посадка произведена благополучно, никто не пострадал.
«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», — добавили в прокуратуре.
Поломка недавно вмешалась и в график роскошного круизного лайнера SH DIANA, который направлялся в Антарктиду. Из-за поломки движителя корабль зарулил в Аргентину на ремонт. Произошедшее возмутило пассажиров, и они потребовали возместить стоимость билетов, но организаторы тура ответили отказом. Тогда на борту началась голодовка, которую дольше всего продержала россиянка.
Telegram / AZUR air