Летевший в Таиланд самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за поломки

По данным ведомства, в момент авиационного инцидента на борту находилось более 300 пассажиров. Посадка произведена благополучно, никто не пострадал.

«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», — добавили в прокуратуре.