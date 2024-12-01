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1 декабря, 07:33

Россиянка прекратила голодовку на заглохшем у берегов Антарктиды лайнере

46-летняя туристка из Волгограда Наталья Литвинова перед посадкой на лайнер SH Diana. Фото © Телеграм / travel_litvinova

46-летняя туристка из Волгограда Наталья Литвинова перед посадкой на лайнер SH Diana. Фото © Телеграм / travel_litvinova

Все неурядицы с пассажирами круизного лайнера SH Diana удалось разрешить ещё до прибытия судна в Ушуайю 1 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании-оператора Андреа Зито.

Там рассказали во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута на корабле нашли поломку, из-за которой оно не успевало прибыть в Аргентину к назначенному времени. Поэтому экипаж, чтобы не откланяться от графика, решил сократить маршрут.

«Все процессы на борту протекают в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности», — сообщили в организации.

Россиянка Наталья Литвинова, которая была последней голодающей на лайнере, у себя в Телеграм-канале подтвердила, что прекратила голодовку. Она призналась, что ей очень тяжело далось это решение, но ей надо восстанавливать силы перед месячным путешествием по Южной Америке.

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Напомним, что ранее 170 пассажиров оказались заперты на круизном лайнере SH Diana около Антарктиды из-за технической неисправности. Туристы запротестовали и организовали голодовку, которой до недавних пор в числе последних придерживалась россиянка Наталья Литвинова, копившая на поездку эту три года. Компания в ответ предложила вернуть им 50% от стоимости билета. Люди всё же потребовали свои деньги назад в полном объёме, ссылаясь на то, что к состоянию корабля возникали вопросы сразу после выхода на воду. Предполагалось сделать 17 остановок по маршруту, но в итоге сделано было только три.

Владимир Озеров
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