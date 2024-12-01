Россиянка прекратила голодовку на заглохшем у берегов Антарктиды лайнере

Все неурядицы с пассажирами круизного лайнера SH Diana удалось разрешить ещё до прибытия судна в Ушуайю 1 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании-оператора Андреа Зито.

Там рассказали во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута на корабле нашли поломку, из-за которой оно не успевало прибыть в Аргентину к назначенному времени. Поэтому экипаж, чтобы не откланяться от графика, решил сократить маршрут.

«Все процессы на борту протекают в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности», — сообщили в организации.