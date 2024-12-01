Россиянка прекратила голодовку на заглохшем у берегов Антарктиды лайнере
46-летняя туристка из Волгограда Наталья Литвинова перед посадкой на лайнер SH Diana. Фото © Телеграм / travel_litvinova
Все неурядицы с пассажирами круизного лайнера SH Diana удалось разрешить ещё до прибытия судна в Ушуайю 1 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании-оператора Андреа Зито.
Там рассказали во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута на корабле нашли поломку, из-за которой оно не успевало прибыть в Аргентину к назначенному времени. Поэтому экипаж, чтобы не откланяться от графика, решил сократить маршрут.
«Все процессы на борту протекают в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности», — сообщили в организации.
Россиянка Наталья Литвинова, которая была последней голодающей на лайнере, у себя в Телеграм-канале подтвердила, что прекратила голодовку. Она призналась, что ей очень тяжело далось это решение, но ей надо восстанавливать силы перед месячным путешествием по Южной Америке.
Напомним, что ранее 170 пассажиров оказались заперты на круизном лайнере SH Diana около Антарктиды из-за технической неисправности. Туристы запротестовали и организовали голодовку, которой до недавних пор в числе последних придерживалась россиянка Наталья Литвинова, копившая на поездку эту три года. Компания в ответ предложила вернуть им 50% от стоимости билета. Люди всё же потребовали свои деньги назад в полном объёме, ссылаясь на то, что к состоянию корабля возникали вопросы сразу после выхода на воду. Предполагалось сделать 17 остановок по маршруту, но в итоге сделано было только три.