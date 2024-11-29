Копила три года: Последняя голодающая на лайнере у Антарктиды россиянка выдвинула требования

Российская туристка по имени Наталья, застрявшая на роскошном круизном лайнере в Антарктиде, осталась единственной на борту, кто продолжает голодовку. Она три года копила на заветный круиз.

Российская туристка, застрявшая на роскошном круизном лайнере в Антарктике, осталась единственной, кто поддерживает голодовку. Видео © SHOT

В беседе с SHOT Наталья рассказала, что вместе с ней на лайнере находится ещё около 23 русских туристов. Женщина не согласна с условиями, которые ей предложили в качестве компенсации: 50% стоимость от круиза, хотя они посетили только три точки из 15 заявленных. 20 дней проплавали на корабле из Кейптауна до Ушуаи без посещения самой Антарктиды, как было заявлено. Наталья назвала это свинством.

Россиянка заявила, что ничего не собирается терять в деньгах и будет голодать до тех пор, пока компания не выполнит требования. Всего путешественница заплатила 630 тысяч рублей за круиз и 240 тысяч рублей за билеты туда и обратно. По её словам, продлить круиз не получится, так как уже 4 декабря лайнер повезёт очередную группу в новое путешествие.

Как пояснила Наталья, она согласится на уступку от компании — если ей предоставят ваучер сроком на два года с возможностью выбора этого же круиза. Женщина уверена, что этот тур — экспедиционный перегон судна из одной точки в другую, так как обещанной программы типа йоги не было. И вообще проблемы с лайнером начались ещё в Кейптауне: судно вышло на 12 часов позже заявленного времени.

Сейчас Наталья — единственная на лайнере, кто продолжает голодовку. Так продолжается уже три дня. Женщина чувствует себя нормально, к ней приходит врач.