Российские туристы на роскошном лайнере разрыдались, узнав, что не увидят Антарктиду

Более двадцати россиян застряли на круизном лайнере, который не может добраться до Антарктики из-за поломки винта. Об этом рассказала туристка из Волгограда Наталья Литвинова в беседе с РИА «Новости».

«Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25. <...> Девяносто китайцев, все остальные — граждане Великобритании, Австралии, Канады, ещё других стран», — рассказала она.

Наталья добавила, что несколько туристов заплакали от новости, что Антарктика отменяется. Для многих круиз был единственной и последней надеждой увидеть далёкий материк.

Другой пассажир Константин Мальков отметил, что путешествие прервалось из-за вибрации в одном из двигателей. Экипаж отказался плыть через льды и сильные волны, решив пойти в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности. В главном офисе компании Swan Hellenic на Кипре заявили, что не имеют подробностей инцидента, но отметили, что всем возместят ущерб по нормам европейского законодательства.