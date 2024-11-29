Российские туристы на роскошном лайнере разрыдались, узнав, что не увидят Антарктиду
РИАН: На лайнере SH Diana, не дошедшем до Антарктики, находятся более 20 россиян
Более двадцати россиян застряли на круизном лайнере, который не может добраться до Антарктики из-за поломки винта. Об этом рассказала туристка из Волгограда Наталья Литвинова в беседе с РИА «Новости».
«Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25. <...> Девяносто китайцев, все остальные — граждане Великобритании, Австралии, Канады, ещё других стран», — рассказала она.
Наталья добавила, что несколько туристов заплакали от новости, что Антарктика отменяется. Для многих круиз был единственной и последней надеждой увидеть далёкий материк.
Другой пассажир Константин Мальков отметил, что путешествие прервалось из-за вибрации в одном из двигателей. Экипаж отказался плыть через льды и сильные волны, решив пойти в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности. В главном офисе компании Swan Hellenic на Кипре заявили, что не имеют подробностей инцидента, но отметили, что всем возместят ущерб по нормам европейского законодательства.
Напомним, более 170 пассажиров, включая россиян, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Граждане РФ начали протестовать на борту и устроили голодовку. Люди требуют полностью возместить стоимость билетов, однако компания готова лишь на 30%.
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