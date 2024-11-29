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29 ноября, 14:05

Российские туристы на роскошном лайнере разрыдались, узнав, что не увидят Антарктиду

РИАН: На лайнере SH Diana, не дошедшем до Антарктики, находятся более 20 россиян

Более двадцати россиян застряли на круизном лайнере, который не может добраться до Антарктики из-за поломки винта. Об этом рассказала туристка из Волгограда Наталья Литвинова в беседе с РИА «Новости».

«Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25. <...> Девяносто китайцев, все остальные — граждане Великобритании, Австралии, Канады, ещё других стран», — рассказала она.

Наталья добавила, что несколько туристов заплакали от новости, что Антарктика отменяется. Для многих круиз был единственной и последней надеждой увидеть далёкий материк.

Другой пассажир Константин Мальков отметил, что путешествие прервалось из-за вибрации в одном из двигателей. Экипаж отказался плыть через льды и сильные волны, решив пойти в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности. В главном офисе компании Swan Hellenic на Кипре заявили, что не имеют подробностей инцидента, но отметили, что всем возместят ущерб по нормам европейского законодательства.

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Напомним, более 170 пассажиров, включая россиян, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Граждане РФ начали протестовать на борту и устроили голодовку. Люди требуют полностью возместить стоимость билетов, однако компания готова лишь на 30%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / iurii

Николай Рюмин
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