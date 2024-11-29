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29 ноября, 12:38

В Канаде потерявшийся турист чудом выжил, проведя 50 дней в дикой природе

The Guardian: В Канаде потерявшийся турист сумел выжить после 50 дней в горах

Горы. Обложка © freepik.com / freepik

Горы. Обложка © freepik.com / freepik

Сэм Бенастик, 20-летний турист, пропавший в начале октября во время похода в Скалистых горах, был найден живым спустя 50 дней. Молодой человек отправился в 10-дневный поход к озеру Редферн в парке Редферн-Кейли, но не вернулся в назначенное время, и 17 октября его семья объявила о пропаже, пишет The Guardian.

Поиски велись с участием более 50 человек, включая спасателей и поисковых собак. Однако снегопады и сильные морозы, опускающиеся до -20°C, вынудили временно приостановить розыск пропавшего. Несмотря на сложные погодные условия, семья Сэма не теряла надежды.

Бенастика обнаружили двое работников нефтегазовой компании. Он передвигался с трудом, опираясь на палки, его руки были обморожены, а ноги обмотаны кусками спального мешка. При попытке помочь ему сесть в машину, турист едва удержался на ногах.

Выживание в таких экстремальных условиях стало настоящим подвигом. Сэм несколько дней провел в машине, затем обустроил временное жильё у горного ручья. Позже он спустился в долину, где укрылся в высохшем русле реки. Суровая зима оставила свои следы: у молодого человека диагностированы обморожения и отравление дымом, вызванное сгоранием его импровизированного убежища. Бенастика срочно доставили в больницу в Форт-Нельсоне.

Парк Редферн-Кейли – это удалённая природная территория площадью 80 тысяч гектаров, состоящая из лесных долин, ледников, водопадов и озёр. Путь сюда весьма сложен – ближайшая дорога находится в 80 километрах. Администрация предупреждает туристов о непредсказуемости погоды и изолированности региона. «Будьте готовы к любым погодным условиям при посещении парка: вы находитесь в изолированном районе, и погода может быстро меняться», — говорится на сайте парка.

Случай Сэма назвали «чудом». Родители молодого человека признались, что до последнего верили в его спасение. Их вдохновляла история 1969 года о людях, переживших 49 дней в дикой природе после авиакатастрофы.

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Александра Журавская
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