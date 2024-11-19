Бродячая собака помогла британскому туристу найти дорогу в горах Перу

Британский блогер, известный в социальных сетях как El Güero Inglés, отправился в поход по знаменитому маршруту Санта-Крус в горах Перу. Вместе с группой туристов британец планировал достичь перевала Пунта-Унион, расположенного на высоте около 4500 метров.

Однако на второй день путешествия густой туман отрезал его от спутников, и мужчина оказался один среди снежных склонов и камней. В этот момент ему на помощь неожиданно пришло нетипичное для горной местности животное — бродячая собака. Историей поделилось издание Daily Mail.

Когда турист встретил собаку, она виляла хвостом и выглядела дружелюбно. Британец удивился её появлению на такой высоте, но решил довериться животному. Он снял собаку на видео и сказал: «Я отстал от своего гида, поэтому теперь ты — мой гид. Ты теперь за главного!».

Пес уверенно повёл туриста по тропинке вдоль обрыва, и вскоре они достигли вершины, где путешественник воссоединился с группой. Собака не только помогла ему найти дорогу, но и сопровождала туристов на обратном пути к лагерю.

По прибытии британец узнал от местных жителей, что в этом районе часто встречаются бродячие собаки. Они сопровождают туристов по маршруту, словно обученные гиды. Бродячие животные, привыкшие к туристам, получают от них угощения и становятся их необычными проводниками. История привлекла внимание подписчиков — сейчас на видео более 5,8 тысячи лайков.

Известный туристический маршрут Санта-Крус начинается в индейском селении Кашапампа. Путь славится своими живописными видами и плавным набором высоты, что делает его популярным среди туристов. Перевал Пунта-Унион, высота которого составляет 4750 метров, является одной из ключевых точек маршрута. С него открываются красивые виды на всю горную систему.