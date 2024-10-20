В Крыму спасли туриста, заблудившегося в горах с собакой
В Крыму спасли туриста, потерявшегося в горах. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым
В крымских горах спасли мужчину, который пошёл гулять с собакой и заблудился. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Мужчина потерялся в районе села Скалистое в Бахчисарайском районе.
«Мужчина ушёл гулять в лес с собакой и с наступлением тёмного времени суток не смог найти обратный путь. Спасатели «прочесали» территорию. Турист и его верный друг оперативно найдены», — подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе МЧС, в поисковых работах участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники. Там подчеркнули, что с начала 2024 в горах Крыма спасли 103 человека.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленобласти пропавшего в лесу мальчика нашли с помощью БПЛА с тепловизором. По словам добровольца-дроновода, он успел сделать всего один проход с беспилотником, когда на развороте заметил фигуру, машущую руками. Волонтёры начали поиски в 22.45, а уже в 23.37 в чате появилось сообщение: «стоп!».