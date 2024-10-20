В Крыму спасли туриста, заблудившегося в горах с собакой

В крымских горах спасли мужчину, который пошёл гулять с собакой и заблудился. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Мужчина потерялся в районе села Скалистое в Бахчисарайском районе.

«Мужчина ушёл гулять в лес с собакой и с наступлением тёмного времени суток не смог найти обратный путь. Спасатели «прочесали» территорию. Турист и его верный друг оперативно найдены», — подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе МЧС, в поисковых работах участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники. Там подчеркнули, что с начала 2024 в горах Крыма спасли 103 человека.