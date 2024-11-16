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16 ноября, 13:04

В Уфе пенсионерка застряла головой в батарее

В Уфе почтальонка спасла 84-летнюю пенсионерку, застрявшую головой в батарее

В результате женщину госпитализировали. Обложка © Telegram / Управление гражданской защиты города Уфы

В результате женщину госпитализировали. Обложка © Telegram / Управление гражданской защиты города Уфы

В Уфе произошёл необычный инцидент с 84-летней пенсионеркой, которая застряла головой в батарее. Подробности случившегося сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Как стало известно, застрявшую в батарее пожилую женщину заметила почтальон, которая сразу же сообщила об этом в экстренные службы. На место немедленно выехали специалисты, которые оперативно начали работу по снижению температуры в батареях, чтобы облегчить процесс освобождения пенсионерки.

«Им открыли двое мужчин, предположительно нетрезвые, и сказали, что уже помогли своей матери сами», — уточнили в управлении гражданской защиты.

Тем не менее спасатели всё равно решили проверить, всё ли в порядке с женщиной. В результате они обнаружили, что бабушка лежит на полу рядом с батареей без сознания. С различными травмами пенсионерку доставили в больницу. Информации о её состоянии пока нет. Детали инцидента сейчас устанавливаются.

А ранее Life.ru сообщал, что в Калининграде спасли ребёнка, застрявшего между стволами деревьев. Семилетнего «альпиниста» в итоге передали медикам.

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Наталья Демьянова
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