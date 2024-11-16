В Калининграде спасли ребёнка, застрявшего между стволами деревьев

В Калининграде подросток залез на дерево и застрял промеж стволов. Его выручали спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасение ребёнка застрявшего промеж деревьев. Видео © Telegram / МЧС Калининградской области

Семилетний «альпинист» слезал вниз и вдруг понял, что ногу не достать, она застряла промеж стволов деревьев. Прохожие вызвали спасателей, которые разжали злосчастную ловушку и освободили заложника. Его передали медикам.