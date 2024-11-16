В Калининграде спасли ребёнка, застрявшего между стволами деревьев
В Калининграде подросток залез на дерево и застрял промеж стволов. Его выручали спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасение ребёнка застрявшего промеж деревьев. Видео © Telegram / МЧС Калининградской области
Семилетний «альпинист» слезал вниз и вдруг понял, что ногу не достать, она застряла промеж стволов деревьев. Прохожие вызвали спасателей, которые разжали злосчастную ловушку и освободили заложника. Его передали медикам.
Недавно в Липецке врачи спасли четырёхлетнего малыша, который целиком проглотил чупа-чупс, а палочка от него застряла в желудке. Удалось избежать полостной операции и предмет достали через рот.
Telegram / МЧС Калининградской области