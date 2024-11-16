Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 10:35

В Калининграде спасли ребёнка, застрявшего между стволами деревьев

В Калининграде подросток залез на дерево и застрял промеж стволов. Его выручали спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасение ребёнка застрявшего промеж деревьев. Видео © Telegram / МЧС Калининградской области

Семилетний «альпинист» слезал вниз и вдруг понял, что ногу не достать, она застряла промеж стволов деревьев. Прохожие вызвали спасателей, которые разжали злосчастную ловушку и освободили заложника. Его передали медикам.

Девочку с приступом эпилепсии на остановке откачал случайный «герой-профессионал»
Девочку с приступом эпилепсии на остановке откачал случайный «герой-профессионал»

Недавно в Липецке врачи спасли четырёхлетнего малыша, который целиком проглотил чупа-чупс, а палочка от него застряла в желудке. Удалось избежать полостной операции и предмет достали через рот.

Обложка ©

Telegram / МЧС Калининградской области

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • МЧС России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar