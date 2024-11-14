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14 ноября, 09:59

Девочку с приступом эпилепсии на остановке откачал случайный «герой-профессионал»

Девочку-подростка с приступом эпилепсии спас случайный прохожий в Подмосковье

Иван Федотов. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Иван Федотов. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Не все герои носят плащи, но пожарный шлем — определённо является геройским атрибутом даже тогда, когда не находится на голове специалиста. В Московской области девочку-подростка, с которой внезапно случился приступ эпилепсии, спас случайный прохожий на остановке. Мужчина оказался профессиональным спасателем. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошёл 7 ноября на остановке общественного транспорта в Раменском. Люди ждали приезда автобуса как вдруг девочка рухнула на землю. Это произошло на глазах у Ивана Федотова — сотрудника одной из пожарных частей. Мужчина подбежал к школьнице, чтобы поднять её, и увидел, что у неё начался эпилептический приступ.

«Пожарный предпринял все меры, чтобы во время конвульсий школьница не травмировалась. Изо рта ребенка пошла пена», — сказано в публикации.

Авторы уточнили, что, согласно новым правилам оказания помощи в моменты таких приступов, нельзя раскрывать человеку рот. Этим правилом пришлось пренебречь, поскольку в какой-то момент девочка «стала задыхаться и синеть от рвотных масс». Федотов осторожно разжал её зубы при помощи водителя маршрутки, который оказался рядом.

Когда приступ закончился, спаситель девочки сопроводил её в больницу в машине скорой помощи. Родители пострадавшей прислали в организацию письмо, в котором благодарили Федотова за спасение их дочери.

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Ранее в Турции пожарник из Белгородской области Александр Поздняков помог достать из перевернувшегося на дороге автомобиля троих пассажиров. Сотруднику МЧС пришлось влезть в искорёженный автомобиль, поскольку оттуда самостоятельно не могли выбраться двое человек.

Владимир Озеров
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