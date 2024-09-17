Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 16:04

Уведомление об эпилепсии: Учёные создали браслет, предсказывающий приступы

В ЛЭТИ разработали браслет для прогноза приступов эпилепсии

Прототип браслета, предсказывающего приступы эпилепсии, удалось разработать в ЛЭТИ. Оповещение будет уведомлять близкого человека или врача о надвигающемся приступе у пациента, передаёт «Газета.ru». Устройство может работать как во время сна, так и во время активности.

«Нами был создан лабораторный прототип носимого автономного устройства регистрации фотоплетизмограммы — амплитуды колебаний объёма крови в сосудах — и акселометрии, показывающей положение человека в пространстве. На основании комплексного анализа данных показателей производится выявление предикторов эпилептического приступа и вероятность его возникновения», рассказала инженер лаборатории «ПРОЛАБ CDIO-ФИБС» ЛЭТИ Илона Титова.

Датчик может регистрировать и выявлять приступы эпилепсии, а в случае их обнаружения отправлять оповещения близким данного человека. Также к разработке подключат мобильное приложение, которое позволит следить за состоянием больного и заполнять дневник приступов.

Житель Петербурга "переел" таблеток от эпилепсии и напал на полицию, но был убит
Житель Петербурга "переел" таблеток от эпилепсии и напал на полицию, но был убит

Браслет позволит заменить импортные аналоги устройств в России. Сейчас разработка системы продолжается, запланировано тестирование на добровольцах.

Эпилепсией страдает около 50 миллионов человек. Страшные приступы этого заболевания могут случиться в любой момент, и их последствия могут быть плачевными. Так, во время приступа эпилепсии 15-летний подросток сломал позвоночник. Но врачам удалось его спасти.

Обложка ©

Freepik.com / DC Studio

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Интересное
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров