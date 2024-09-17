Уведомление об эпилепсии: Учёные создали браслет, предсказывающий приступы
В ЛЭТИ разработали браслет для прогноза приступов эпилепсии
Прототип браслета, предсказывающего приступы эпилепсии, удалось разработать в ЛЭТИ. Оповещение будет уведомлять близкого человека или врача о надвигающемся приступе у пациента, передаёт «Газета.ru». Устройство может работать как во время сна, так и во время активности.
«Нами был создан лабораторный прототип носимого автономного устройства регистрации фотоплетизмограммы — амплитуды колебаний объёма крови в сосудах — и акселометрии, показывающей положение человека в пространстве. На основании комплексного анализа данных показателей производится выявление предикторов эпилептического приступа и вероятность его возникновения», — рассказала инженер лаборатории «ПРОЛАБ CDIO-ФИБС» ЛЭТИ Илона Титова.
Датчик может регистрировать и выявлять приступы эпилепсии, а в случае их обнаружения отправлять оповещения близким данного человека. Также к разработке подключат мобильное приложение, которое позволит следить за состоянием больного и заполнять дневник приступов.
Браслет позволит заменить импортные аналоги устройств в России. Сейчас разработка системы продолжается, запланировано тестирование на добровольцах.
Эпилепсией страдает около 50 миллионов человек. Страшные приступы этого заболевания могут случиться в любой момент, и их последствия могут быть плачевными. Так, во время приступа эпилепсии 15-летний подросток сломал позвоночник. Но врачам удалось его спасти.
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