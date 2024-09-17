Уведомление об эпилепсии: Учёные создали браслет, предсказывающий приступы

Прототип браслета, предсказывающего приступы эпилепсии, удалось разработать в ЛЭТИ. Оповещение будет уведомлять близкого человека или врача о надвигающемся приступе у пациента, передаёт «Газета.ru». Устройство может работать как во время сна, так и во время активности.

«Нами был создан лабораторный прототип носимого автономного устройства регистрации фотоплетизмограммы — амплитуды колебаний объёма крови в сосудах — и акселометрии, показывающей положение человека в пространстве. На основании комплексного анализа данных показателей производится выявление предикторов эпилептического приступа и вероятность его возникновения», — рассказала инженер лаборатории «ПРОЛАБ CDIO-ФИБС» ЛЭТИ Илона Титова.

Датчик может регистрировать и выявлять приступы эпилепсии, а в случае их обнаружения отправлять оповещения близким данного человека. Также к разработке подключат мобильное приложение, которое позволит следить за состоянием больного и заполнять дневник приступов.

Браслет позволит заменить импортные аналоги устройств в России. Сейчас разработка системы продолжается, запланировано тестирование на добровольцах.