Сотрудник МЧС из Белгородской области спас пострадавших в ДТП в Турции

В Турции начальник караула специализированной пожарно-спасательной части из Белгородской области, сотрудник МЧС Александр Поздняков оказал помощь мужчине, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. В Фетхие автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся, в результате чего в машине оказались зажаты трое пассажиров.

Последствия ДТП в Турции. Фото © Telegram / МЧС России

«ДТП произошло у меня на глазах. Автомобиль мог загореться — времени ждать службу спасения не было. Я поднёс огнетушитель к авто и начал помогать пострадавшим. Один пассажир смог выбрать сам, подросток был в шоке. Я залез в искорёженную машину и помог ему выйти через лобовое стекло. Третий пассажир был без сознания и оказался зажатым. Я освободил ему ноги и оттащил на безопасное расстояние», — рассказал Поздняков, передаёт пресс-служба МЧС.

Александр Поздняков, дважды становившийся призёром чемпионата России по гандболу и принимавший участие в соревнованиях по лёгкой атлетике и триатлону, в настоящее время готовится к серии гонок «Ironman», запланированных на следующий год в Турции.