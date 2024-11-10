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Регион
10 ноября, 00:09

Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льдине в Курганской области

Один из рыбаков, который провалился под лёд в Курганской области. Обложка © VK / Администрация Варгашинского МО

Один из рыбаков, который провалился под лёд в Курганской области. Обложка © VK / Администрация Варгашинского МО

В Курганской области 9 ноября спасатели эвакуировали пятерых рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Ременное в Варгашинском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по региону.

  • Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льде в Курганской области. Фото © VK / Администрация Варгашинского МО
    Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льде в Курганской области. Фото © VK / Администрация Варгашинского МО
  • Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льде в Курганской области. Фото © VK / Администрация Варгашинского МО
    Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льде в Курганской области. Фото © VK / Администрация Варгашинского МО

Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льде в Курганской области. Фото © VK / Администрация Варгашинского МО

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Спасатели оперативно прибыли на место и доставили людей на безопасный участок суши. Медики осмотрели пострадавших и оказали им необходимую первую помощь. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоёмах в зимний период.

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Тимур Хингеев
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