Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, дрейфовавших на льдине в Курганской области

В Курганской области 9 ноября спасатели эвакуировали пятерых рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Ременное в Варгашинском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по региону.





Спасатели оперативно прибыли на место и доставили людей на безопасный участок суши. Медики осмотрели пострадавших и оказали им необходимую первую помощь. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоёмах в зимний период.