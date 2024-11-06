Не идётся и не едется: Врач раскрыл секрет безопасного падения на скользком льду

С приходом зимы и первыми снегопадами на российских дорогах появляется опасность травм из-за гололёда. Врач – травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Рудольф Шайхутдинов в беседе с Life.ru поделился советами по безопасному передвижению и правильным действиям в случае падения.

Шайхутдинов рекомендует перед выходом на улицу выбирать удобную обувь на устойчивой нескользкой подошве. При передвижении по льду важно идти медленно, слегка наклонив корпус вперёд и согнув колени. Свободные руки помогут лучше удерживать равновесие. В условиях сильного гололёда полезно взять с собой палки для скандинавской ходьбы.

Если падения избежать не удалось, врач советует соблюдать несколько правил, чтобы минимизировать риск серьёзных травм:

Во-первых, следует сгруппироваться: втянуть голову, прижать локти к голове и согнуть колени. После этого лучше защитить голову: при падении прижать подбородок к груди, чтобы избежать травм черепа. Также важно правильно приземляться: падать на ягодицы — не лучшая идея. Лучше постараться упасть на бок и перекатываться, чтобы снизить риск травмы копчика.

Падая вперёд, руки держим полусогнутыми, что позволит избежать перелома руки. При падении напрягаем мышцы, это позволит защитить внутренние органы, суставы от серьёзных травм, ушибов, вывихов. Шайхутдинов Рудольф Врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке

Врач отметил, что, в случае возникновения боли после падения, важно не делать резких движений и обратиться за помощью. При наличии острого болевого синдрома лучше дождаться бригады скорой помощи. Если вызвать медиков невозможно, следует приложить холодный предмет к месту травмы и обеспечить конечностям покой. Кроме того, при появлении отёков или синяков необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт.

«Также очень опасны травмы головного мозга. В случае сильного удара, потери сознания, даже на минуту, необходимо немедленно осмотреться у врача», — резюмировал специалист.