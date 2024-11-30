Россияне с лайнера SH Diana потребовали вернуть деньги за сорвавшийся круиз в Антарктиду

Туристы уверены, что корабль вышел в рейс уже с неисправностями, подвергая риску их жизни. Вместо запланированных 17 остановок по программе, им удалось совершить всего три короткие высадки на сушу, остальное время пришлось провести на судне без работающей стабилизации. Условия на борту, по словам пассажиров, были крайне неудобными: людей сильно укачивало, а развлечений не было предусмотрено.