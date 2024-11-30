Россияне с лайнера SH Diana потребовали вернуть деньги за сорвавшийся круиз в Антарктиду
РИАН: Россияне с лайнера SH Diana потребовали вернуть деньги за круиз
Россияне, находящиеся на борту круизного лайнера SH Diana, записали видеообращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием полностью вернуть стоимость сорванного тура в Антарктиду. Видеоролик соответствующего содержания опубликовали РИА «Новости».
Туристы уверены, что корабль вышел в рейс уже с неисправностями, подвергая риску их жизни. Вместо запланированных 17 остановок по программе, им удалось совершить всего три короткие высадки на сушу, остальное время пришлось провести на судне без работающей стабилизации. Условия на борту, по словам пассажиров, были крайне неудобными: людей сильно укачивало, а развлечений не было предусмотрено.
«За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать. <...> Верните деньги», — заявили путешественники.
Напомним, ранее более 170 пассажиров, в том числе российские туристы, оказались заблокированными на круизном лайнере SH Diana в Антарктике. Россияне начали протестовать и организовали голодовку, в ответ на это компания Swan Hellenic предложила в качестве компенсации вернуть 50% от стоимости от круиза.
X / Swan Hellenic