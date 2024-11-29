«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 20:41

Посольство заявило, что россиянам с застрявшего у Антарктиды лайнера ничего не угрожает

ТАСС: Посольство РФ в Аргентине вышло на связь с пассажирами лайнера SH Diana

Круизный лайнер SH Diana. Обложка © X / Swan Hellenic

Круизный лайнер SH Diana. Обложка © X / Swan Hellenic

Посольство России в Аргентине начало работать с пассажирами лайнера SH Diana, который был вынужден прервать круиз в Антарктиду из-за неисправности в силовой установке. Дипмиссия подключила контакты в южноамериканской республике для помощи в разрешении ситуации, сообщает ТАСС.

«В настоящее время разбираемся с сутью претензий российских граждан, часть из которых подтвердили, что объявили голодовку. Для помощи в урегулировании ситуации подключили наши контакты в провинции Огненная земля, где ожидают прибытия лайнера 1 декабря», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, в дипмиссии отметили, что уже наладили контакт с круизной компанией и российскими гражданами на борту. В посольстве отметили, что бортовые системы судна функционируют нормально, погодные условия благоприятные, угроз безопасности пассажиров нет, а экипаж и береговые службы контролируют ситуацию.

Российские туристы на роскошном лайнере разрыдались, узнав, что не увидят Антарктиду
Российские туристы на роскошном лайнере разрыдались, узнав, что не увидят Антарктиду

Напомним, ранее более 170 пассажиров, в том числе российские туристы, оказались заблокированными на круизном лайнере SH Diana в Антарктике. Россияне начали протестовать и организовали голодовку.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Антарктида
  • Аргентина
  • Путешествия и туризм
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar