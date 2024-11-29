Посольство заявило, что россиянам с застрявшего у Антарктиды лайнера ничего не угрожает

Посольство России в Аргентине начало работать с пассажирами лайнера SH Diana, который был вынужден прервать круиз в Антарктиду из-за неисправности в силовой установке. Дипмиссия подключила контакты в южноамериканской республике для помощи в разрешении ситуации, сообщает ТАСС.

«В настоящее время разбираемся с сутью претензий российских граждан, часть из которых подтвердили, что объявили голодовку. Для помощи в урегулировании ситуации подключили наши контакты в провинции Огненная земля, где ожидают прибытия лайнера 1 декабря», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, в дипмиссии отметили, что уже наладили контакт с круизной компанией и российскими гражданами на борту. В посольстве отметили, что бортовые системы судна функционируют нормально, погодные условия благоприятные, угроз безопасности пассажиров нет, а экипаж и береговые службы контролируют ситуацию.