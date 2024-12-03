Сигнал о столкновении с землёй сработал в самолёте, летевшем из Москвы в Барнаул

Сигнал о столкновении с землёй сработал на борту самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Москвы в Барнаул. Информация об этом размещена в телеграм-канале Aviaincident.

«А/п города Барнаул 02.12.2024 в 01:57 мск при заходе на посадку в UNBB экипаж доложил о срабатывании сигнализации опасного сближения с землёй и запросил повторный заход», — говорится в сообщении.

Спустя 13 минут после сигнала лайнер благополучно приземлился. Пилоты предположили, что сигнал был ложным.