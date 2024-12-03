«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 13:22

Сигнал о столкновении с землёй сработал в самолёте, летевшем из Москвы в Барнаул

Сигнал о столкновении с землёй сработал на борту самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Москвы в Барнаул. Информация об этом размещена в телеграм-канале Aviaincident.

«А/п города Барнаул 02.12.2024 в 01:57 мск при заходе на посадку в UNBB экипаж доложил о срабатывании сигнализации опасного сближения с землёй и запросил повторный заход», — говорится в сообщении.

Спустя 13 минут после сигнала лайнер благополучно приземлился. Пилоты предположили, что сигнал был ложным.

Инфаркт или отравление: В Москве экстренно сел самолёт из Нью-Йорка с мёртвым пассажиром
Инфаркт или отравление: В Москве экстренно сел самолёт из Нью-Йорка с мёртвым пассажиром

Ранее летевший в Таиланд самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за поломки. В момент авиационного инцидента на борту находилось более 300 пассажиров. Посадка произведена благополучно, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar