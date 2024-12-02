Инфаркт или отравление: В Москве экстренно сел самолёт из Нью-Йорка с мёртвым пассажиром
Самолёт из Нью-Йорка в Дели экстренно сел в Шереметьево из-за смерти пассажира
Самолёт авиакомпании Air India был вынужден прервать перелёт из Нью-Йорка в Дели и экстренно сесть в аэропорту Шереметьево. Как стало известно Mash, американцу резко стало плохо во время полёта.
Экипаж пытался оказать ему помощь – его реанимировали бортпроводники на протяжении нескольких часов, но мужчина скончался до приземления в Москве. Когда российские врачи поднялись на борт, они смогли лишь констатировать смерть пассажира.
Погибшему было около 60 лет, у него два гражданства — Соединённых Штатов и Индии. По основной версии, у пассажира во время рейса случился сердечный приступ. Но медики не исключают и версию отравления.
А ранее в Нью-Йорке женщина смогла незамеченной пробраться в самолёт авиакомпании Delta и долететь в туалете до Парижа. Безбилетницу поймали уже после приземления, но отправить обратно не смогли. «Зайцем» оказалась 57-летняя россиянка.
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