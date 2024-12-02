Инфаркт или отравление: В Москве экстренно сел самолёт из Нью-Йорка с мёртвым пассажиром

Самолёт авиакомпании Air India был вынужден прервать перелёт из Нью-Йорка в Дели и экстренно сесть в аэропорту Шереметьево. Как стало известно Mash, американцу резко стало плохо во время полёта.

Экипаж пытался оказать ему помощь – его реанимировали бортпроводники на протяжении нескольких часов, но мужчина скончался до приземления в Москве. Когда российские врачи поднялись на борт, они смогли лишь констатировать смерть пассажира.