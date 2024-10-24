Британка полезла разнимать дерущихся оленей и застряла между их рогами

Британка оказалась в необычной и опасной ситуации, когда попыталась вмешаться в драку двух оленей. Инцидент произошёл в Корнуолле, в деревне Коучс-Милл. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина оказалась зажата между рогами животных, когда они сцепились в поединке. Попытка помочь оленям закончилась для неё травмами от ударов рогами, после чего её доставили в больницу. Один из оленей убежал в лес, а другой остался на месте, чтобы ветеринар мог осмотреть его. По словам местной полиции, жизни всех участников происшествия ничего не угрожает.

Специалисты из Министерства лесного хозяйства пояснили, что осенью у оленей начинается сезон гона, во время которого самцы борются за территорию и самок. Такие бои могут быть весьма жестокими. Победитель получает право спариваться со всеми самками в своём гареме, который может насчитывать до 20 особей. Эксперты также предостерегли людей от попыток приближаться к оленям в этот период из-за их агрессивного поведения.